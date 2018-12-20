Son Dakika Haberleri: Jandarma Ekiplerinden Yılbaşı Öncesi Kaçakçılığa Darbe

Jandarma Ekiplerinden Yılbaşı Öncesi Kaçakçılığa Darbe

7 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gürsu ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde, bin 500 adet üzerinde Rusça yazılı değişik marka ve özelliklerde ilaç, 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 9 şişe kaçak içki, 40 kg bandrolsüz çay ve 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma Ekiplerinden Yılbaşı Öncesi Kaçakçılığa Darbe, System.String[]
BURSA (İHA) – Bursa'nın Gürsu ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde, bin 500 adet üzerinde Rusça yazılı değişik marka ve özelliklerde ilaç, 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 9 şişe kaçak içki, 40 kg bandrolsüz çay ve 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları aramada bin 500 adet üzerinde Rusça yazılı değişim marka ve özelliklerde bandrolsüz ilaç, 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 40 kg bandrolsüz çay, 9 şişe kaçak içki ve yaklaşık 3 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.Ş. gözaltına alınırken, hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" etmekten işlem yapıldığı bildirildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:57 Kaynak: İHA

Gürsu, Bursa, Jandarma, 3. Sayfa
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