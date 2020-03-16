Jandarma ekiplerinden yük taşıyan araçlara özel denetim - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden yük taşıyan araçlara özel denetim - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden yük taşıyan araçlara özel denetim

6 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Tim ekiplerince 73 noktada 85 personelle yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim yapıldı.

Jandarma ekiplerinden yük taşıyan araçlara özel denetim, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Tim ekiplerince 73 noktada 85 personelle yük taşıyan araçlara yönelik özel denetim yapıldı. Denetimlerde 20 araç trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, 4 aşamalı olarak 73 noktada 38 Jandarma Trafik ve Jandarma Asayiş Timi ekiplerince ortak olarak 85 jandarma personelinin katılımıyla "Yük Taşıyan Araçlara Yönelik Özel Denetim Uygulaması" yaptı. Uygulama sonucunda bin 875 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nda belirtilen şartları taşımayan 20 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsünün sürücü belgeleri ise geri alındı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
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