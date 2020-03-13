Jandarma ekiplerini görünce silahını tarlaya attı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerini görünce silahını tarlaya attı - Son Dakika

Jandarma ekiplerini görünce silahını tarlaya attı

6 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde üzerinde silah olan vatandaş, jandarma ekiplerini görünce silahını otluk alana attı.

Jandarma ekiplerini görünce silahını tarlaya attı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde üzerinde silah olan vatandaş, jandarma ekiplerini görünce silahını otluk alana attı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında Bigadiç ilçesi Simav Çayı kenarında şüpheli hareketler sergileyen Y.G.'nin üzerinde arama yapıldı. Şahsın üzerinden şüpheli herhangi bir şey çıkmazken, çevrede yapılan incelemede yol kenarına otlar içine atılmış 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla Y.G. hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Bigadiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Adana'da 5 liralık otopark ücreti yüzünden 6 kişi yaralandı Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:33:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma ekiplerini görünce silahını tarlaya attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]