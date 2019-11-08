Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerini şaşırtan kumar makinesi
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerini şaşırtan kumar makinesi

Jandarma ekiplerini şaşırtan kumar makinesi

7 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bir köyde, içerisine "slot" tabir edilen kumar makinesi yerleştirilmiş vaziyette şarjmatik cihazı bulundu.

Jandarma ekiplerini şaşırtan kumar makinesi, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bir köyde, içerisine "slot" tabir edilen kumar makinesi yerleştirilmiş vaziyette şarjmatik cihazı bulundu.


Kırşehir ve Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri Savcılı Büyükoba köyünde yaptıkları incelemede köydeki bir kahvehanede şarjmatik cihazı bulunmasından şüphelendi. Cihazın üst kısmında ekran olduğunu tespit eden ekipler, makine üzerinde teknik değişiklikler yapılmak suretiyle "slot" makinesine dönüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi. Köyde yaşanan olayla ilgili O.E., ve F.E., hakkında yasal işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Jandarma, Kaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:21 Kaynak: İHA
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