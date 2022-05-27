Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı

27.05.2022 13:49
Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı olarak bulunan kaplumbağa, tedavi altın alındı.

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı olarak bulunan kaplumbağa, tedavi altın alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye çalışmaları sırasında Kastamonu- Abana karayolu Yaralıgöz mevkiinde kabuk kısmından yaralanmış kaplumbağa buldu.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kaplumbağa, tedavi edilmek üzere Kastamonu İl merkezinde bulunan veteriner polikliniğine teslim edildi. - KASTAMONU

Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı
Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı
Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı - Son Dakika


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