Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı

03.06.2022 09:52
Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde 30 litre sahte alkol, uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde 30 litre sahte alkol, uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla jandarma sorumluluk alanında bulunan mahalle yolları, ormanlık alanlar ve kırsal alanlarda denetim yapıldı. Eş zamanlı olarak yapılan denetimde Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekiplerince yapılan kimlik sorgulaması ve araç kontrollerinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 54 adet tabanca mermisi, 15 gram esrar ve 30 adet 1 litrelik sahte içki ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile suç unsurlarını üzerlerinde ve araçlarında bulunduran 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında 'Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerince yapılan uygulama neticesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 sürücüye 5 bin 469 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgelerine 6 ay süreyle el konuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilen 3 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı
Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı
Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim Tarımsal etil alkolle sahte içki yapan kişi yakalandı Tarımsal etil alkolle sahte içki yapan kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma ekiplerinin denetimlerinde 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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