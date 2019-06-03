Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinin dikkati faciayı önledi
Son Dakika Güncel Haber

Jandarma ekiplerinin dikkati faciayı önledi

1 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, köy yolunda tuzaklanmış patlayıcı, güvenlik güçlerince fark edilerek imha edildi.

Jandarma ekiplerinin dikkati faciayı önledi, System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, köy yolunda tuzaklanmış patlayıcı, güvenlik güçlerince fark edilerek imha edildi. Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonda köy yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edildi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada Palamut- Güneşli köy yolunda toprak altından geçen kabloyu fark eden jandarma ekipleri, kablonun el yapımı patlayıcıya bağlı olma ihtimalini değerlendirerek önlem aldı ve ardından kazı çalışması yaptı. Çalışmalarda yola tuzaklanan 12 kilogramlık mutfak tüpü, 1 kilogram TNT, 20 kilogram amonyum nitrat ve 4 elektrikli fünye ile hazırlanan el yapımı patlayıcının yolun altına tuzaklandığı ve kablonun araziye çekildiği tespit edildi. Patlayıcı, PAMİT ekipleri tarafından kontrollü şekilde infilak ettirildi. Patlamanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur oluştu. Operasyonda 9 kilogram TNT patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda yola tuzaklanan patlayıcının imha edilmesiyle olası bir facianın önlendi. Operasyonların ise devam ettiği öğrenildi.
(Osman Arslan- Hüseyin Sakar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
Batman, Jandarma, Hasankeyf, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



87 yaşındaki kadın, iki aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybetti Türkiye şehitlerini uğurladı Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 14:02:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma ekiplerinin dikkati faciayı önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]