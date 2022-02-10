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Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

10.02.2022 10:27

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi Bursa-Ankara yolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 500 bin lira olan makaron ve 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

BURSA - Bursa- Ankara yolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 500 bin lira olan makaron ve 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri Bursa Ankara karayolu, Alibey mahallesinde yol kontrol noktasında şüphelenerek bir aracı durdurdu. T.B. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada,piyasa değeri toplamda 500 lira olan 950 bin Adet makaron ve 2 ton kaçak tütün ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli T.B. ve E.A isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından cezai işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

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Jandarma, Ankara, Bursa, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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