Jandarma ekiplerinin kırsal mahallelerdeki denetimleri - Son Dakika

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Kırsal mahallelerde jandarmanın anonsları

jandarma araç içi anonslardan görünüm Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla denetimler yapıldı.

Hatay'da da jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara bu gece itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağını hatırlattı.

Ekipler, "Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi geçmiş değil evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim." anonsuyla uyarılarda bulundu.

Emniyet ekipleri de sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske kullanımı konusunda denetimler yaptı.

Polis ve jandarma ekiplerinin 31 ilde yaptığı uygulama, 24.00'e kadar devam edecek.