JANDARMA EKİPLERİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENDİLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel JANDARMA EKİPLERİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENDİLER - Son Dakika

JANDARMA EKİPLERİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENDİLER

6 saat önce

ATAŞEHİR'de özel bir okulda 'Kariyer Günleri' etkinlikleri kapsamında Jandarma Teşkilatı tanıtım günü düzenlendi.

JANDARMA EKİPLERİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENDİLER, System.String[]
ATAŞEHİR'de özel bir okulda 'Kariyer Günleri' etkinlikleri kapsamında Jandarma Teşkilatı tanıtım günü düzenlendi. Öğrenciler, Jandarma birimlerinin açtığı stantlara büyük ilgi gösterdi. Okulun konferans salonunda ise öğrenciler, askerlerle söyleşi yaptı.

Etkinlik başlamadan önce askerler, öğretmenler ve öğrenciler önce bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Öğrenciler, Jandarma birimlerinden komando, su altı arama, bomba imha, olay yeri inceleme, Jandarma trafik, Jandarma motorize ekip, arama kurtarma ve iz takip köpeklerinin tanıtıldığı stantlara yoğun ilgi gösterdi. Toplam 240 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar tüm stantları gezdi, jandarma motosikletine bindi, arama kurtarma köpeklerini sevdi ve askerleri yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda okulun konferans salonunda öğrenciler askerlere merak ettikleri soruları sordu.

Bir öğrenci, "Sergi çok güzeldi. Vatanımızı koruyan askerlerle tanıştık. Gerçekten çok güzeldi. Askerliği çok sevdim. Oradaki malzemeleri her şeyi çok beğendim. Köpekler de çok güzeldi. Onlar bütün vatanımızı bizim için koruyorlar aynı askerlerimiz gibi. Motosiklete daha binmedim, ona da bineceğim.ö dedi.

Öğretmen Gülcan Dörtyol da, "Çok güzeldi, çok keyifliydi. Çocuklarımız en çok Jandarma köpeklerimize ilgi gösterdi. Motosiklete bindiler, bütün stantları gezdiler. Hepsi hakkında bilgi sahibi oldular. Umarım bir şeyler almışlardır. İleride mesleklerine yön vereceğiz inşallah." diye konuştu.


- İstanbul
Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:50 Kaynak: DHA
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