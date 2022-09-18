Şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun teşekkür konuşması BARTIN - Sen Bize Aziz Şehidimizden Emanetsin Zühre Teyzem Şehidimiz Engin Demiroğlu'nun Bartın 'da ikamet eden eli öpülesi annesi Zühre Teyzemizin isteği üzerine bahçesindeki fındıkları toplayarak kendisine teslim ettik.

Kaynak: AA

Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma, şehit annesi Zühre Teyze'nin fındıklarını toplayarak kendisine teslim etti - Son Dakika

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