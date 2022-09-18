Jandarma, şehit annesi Zühre Teyze'nin fındıklarını toplayarak kendisine teslim etti - Son Dakika
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Jandarma, şehit annesi Zühre Teyze'nin fındıklarını toplayarak kendisine teslim etti

18.09.2022 23:23

Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun evine gitmesi Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nu fındık bahçesine gelmesi Jandarma ekiplerinin fındıkları toplaması Şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun teşekkür konuşması BARTIN - Sen Bize Aziz Şehidimizden Emanetsin Zühre...

Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun evine gitmesi

Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nu fındık bahçesine gelmesi

Jandarma ekiplerinin fındıkları toplaması

Şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun teşekkür konuşması BARTIN - Sen Bize Aziz Şehidimizden Emanetsin Zühre Teyzem Şehidimiz Engin Demiroğlu'nun Bartın'da ikamet eden eli öpülesi annesi Zühre Teyzemizin isteği üzerine bahçesindeki fındıkları toplayarak kendisine teslim ettik.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma, şehit annesi Zühre Teyze'nin fındıklarını toplayarak kendisine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma, şehit annesi Zühre Teyze'nin fındıklarını toplayarak kendisine teslim etti - Son Dakika
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