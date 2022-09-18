Jandarma, şehit annesi Zühre Teyze'nin fındıklarını toplayarak kendisine teslim etti

Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun evine gitmesi
Jandarma ekiplerinin şehit annesi Zühre Demiroğlu'nu fındık bahçesine gelmesi
Jandarma ekiplerinin fındıkları toplaması
Şehit annesi Zühre Demiroğlu'nun teşekkür konuşması BARTIN - Sen Bize Aziz Şehidimizden Emanetsin Zühre Teyzem Şehidimiz Engin Demiroğlu'nun Bartın'da ikamet eden eli öpülesi annesi Zühre Teyzemizin isteği üzerine bahçesindeki fındıkları toplayarak kendisine teslim ettik.
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