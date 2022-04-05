Jandarma ekiplerinin şüphesi hırsızı ele verdi - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinin şüphesi hırsızı ele verdi

05.04.2022 15:16
Jandarma ekiplerinin şüphesi hırsızı ele verdi

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta çalıntı çubuk ve süt bakraçları ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta çalıntı çubuk ve süt bakraçları ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından, devriye sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan A.T.'nin (41) yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet t bakracı ve elektrik direklerinden söküldüğü tespit edilen demir çubuklar ele geçirildi. Ele geçirilen bakraçlar sahiplerine, demir çubuklar ise elektrik dağıtım firmasına teslim edildi.

Gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinin şüphesi hırsızı ele verdi - Son Dakika


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