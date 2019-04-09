Son Dakika Haberleri: Jandarma Ekiplerinin Yaşlı Kadına Yardım Etmesi Takdir Topladı

Jandarma Ekiplerinin Yaşlı Kadına Yardım Etmesi Takdir Topladı

59 dakika önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, fındık bahçesinden topladığı odunu sırtında taşımakta zorlanan yaşlı bir kadına yardım etti.

Jandarma Ekiplerinin Yaşlı Kadına Yardım Etmesi Takdir Topladı, System.String[]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, fındık bahçesinden topladığı odunu sırtında taşımakta zorlanan yaşlı bir kadına yardım etti.

İlçenin Fatih Mahallesinde fındık bahçesinde bahçe temizliği yapan ve topladığı odunları sırtına alarak evine doğru yola çıkan yaşlı kadını devriye gezen jandarma ekipleri gördü. Jandarma ekipleri ismi açıklanmayan yaşlı kadının sırtında odunları alarak odunlarla birlikte yaşlı kadını evine kadar bıraktı. Jandarma ekiplerinin bu hareketi mahalleli tarafından büyük takdir topladı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:32 Kaynak: İHA

Aybastı, Ordu, Jandarma, Güncel
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