Jandarma, ekmeği vatandaşlara evlerinde teslim etti - Son Dakika

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Jandarma, ekmeği vatandaşlara evlerinde teslim etti
6 saat önce
Jandarma ekiplerinin vatandaşlara erzak dağıtması MALATYA - Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı personeli, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekmeği vatandaşlara evlerinde teslim etti.
Jandarma ekiplerinin vatandaşlara erzak dağıtması MALATYA - Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı personeli, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekmeği vatandaşlara evlerinde teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:09 Kaynak: AA
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