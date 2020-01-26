Jandarma, Elazığ'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Son Dakika
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Jandarma, Elazığ'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor

13 dakika önce

Jandarma ekipleri, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede fedakarca görev alıyor.

Jandarma, Elazığ'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor, System.String[]

Jandarma ekipleri, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede fedakarca görev alıyor.

Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gece gündüz demeden bölgede görev alan ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği bölgede çadır kuran ekipler, hem nöbet tutuyor hem de çadırlarda kalan depremzedelerin taleplerini karşılıyor.

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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