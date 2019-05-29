Jandarma ele geçirdi, matbaa ile basılan ilk eserlerden
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde basılan üç bölümden oluşan ve bin 44 sayfadan oluşan tarihi kitap, jandarma tarafından ele geçirildi.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:06 Kaynak: İHA
'ın Sorgun
ilçesinde Avrupa
'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde basılan üç bölümden oluşan ve bin 44 sayfadan oluşan tarihi kitap, jandarma tarafından ele geçirildi.
Sorgun ilçesi Doğankent
beldesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu duyumunu alan Yozgat İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Araç
içerisinde bulunan 3 şahsın, İstanbul
'dan geldiği ve Yozgat'ta tarihi eser satmak için alıcı aradığı bilgisini alan İl Jandarma ekipleri, araçta yapılan aramada Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde basılan üç bölümden oluşan ve bin 44 sayfadan oluşan tarihi kitabı ele geçirdi. Almanca lisanı ile basılan ve içeriğinde Hristiyanlık dini ile dönemin toplumsal yaşantısına ait bilgiler içeren kitap, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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