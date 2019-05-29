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Jandarma ele geçirdi, matbaa ile basılan ilk eserlerden

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde basılan üç bölümden oluşan ve bin 44 sayfadan oluşan tarihi kitap, jandarma tarafından ele geçirildi.

Jandarma ele geçirdi, matbaa ile basılan ilk eserlerden, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde basılan üç bölümden oluşan ve bin 44 sayfadan oluşan tarihi kitap, jandarma tarafından ele geçirildi.

Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu duyumunu alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde bulunan 3 şahsın, İstanbul'dan geldiği ve Yozgat'ta tarihi eser satmak için alıcı aradığı bilgisini alan İl Jandarma ekipleri, araçta yapılan aramada Avrupa'da matbaanın kullanılmaya başladığı dönemde basılan üç bölümden oluşan ve bin 44 sayfadan oluşan tarihi kitabı ele geçirdi. Almanca lisanı ile basılan ve içeriğinde Hristiyanlık dini ile dönemin toplumsal yaşantısına ait bilgiler içeren kitap, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:06 Kaynak: İHA
Sorgun, Avrupa, Yozgat, Jandarma, 3. Sayfa
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