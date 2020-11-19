Jandarma emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdırdı - Son Dakika

Jandarma emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdırdı

19.11.2020 12:09
Jandarma emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdırdı, System.String[]

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri 3 bin araç ve sürücüsüne emniyet kemeri uygulaması yaparken, 167 araca idari para cezası uygulandı.

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri 3 bin araç ve sürücüsüne emniyet kemeri uygulaması yaparken, 167 araca idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri Denetimi" faaliyeti icra edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin yaptıkları emniyet kemeri denetimi sonucunda; 3 bin 52 aracı kontrol ederek, 167 araca 76 bin 160 TL idari para cezası uygulanırken, 45 araç trafikten men edilerek, 2 sürücünün belgesi geri alındı. - BALIKESİR

Jandarma emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdırdı
Jandarma emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdırdı
Jandarma emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdırdı

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdırdı - Son Dakika


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