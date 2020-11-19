Jandarma emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdırdı - Son Dakika

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri 3 bin araç ve sürücüsüne emniyet kemeri uygulaması yaparken, 167 araca idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri Denetimi" faaliyeti icra edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin yaptıkları emniyet kemeri denetimi sonucunda; 3 bin 52 aracı kontrol ederek, 167 araca 76 bin 160 TL idari para cezası uygulanırken, 45 araç trafikten men edilerek, 2 sürücünün belgesi geri alındı. - BALIKESİR