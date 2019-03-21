Son Dakika Haberleri: Jandarma Empadansmont Hırsızlarını Kovalamaca Sonucu Yakaladı

Jandarma Empadansmont Hırsızlarını Kovalamaca Sonucu Yakaladı

40 dakika önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sinyalizasyon sistemini kontrol eden ve herhangi bir voltaj kaçağında topraklama yaparak 27 bin volt olan elektriğin zarar vermesini engelleyen empadansmont hırsızlarını kovalamaca sonucu yakaladı.

Jandarma Empadansmont Hırsızlarını Kovalamaca Sonucu Yakaladı, System.String[]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sinyalizasyon sistemini kontrol eden ve herhangi bir voltaj kaçağında topraklama yaparak 27 bin volt olan elektriğin zarar vermesini engelleyen empadansmont hırsızlarını kovalamaca sonucu yakaladı. 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüphelilerin TCDD'yi maddi zarara uğrattığı ve demiryolunda ulaşımı engellediği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede mevkinde hırsızlık yapacağı belirlenen otomobil, Ankara-Kayseri karayolunda jandarma ekiplerince takibe alındı. Yapılan kovalamaca sonucu ekipler, otomobili Kayseri OSB'de yakaladı. Otomobilde bulunan E.K., C.Ö. ve K.Ö.'nün 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Ekiplerce yapılan aramalarda 50 bin TL değerinde empadansmont ve sökmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Çalınan malzemelerin, demiryolunda ulaşımı durdurduğu, iş ve zaman kaybı yaşattığı maddi olarak TCDD'yi zarara uğrattığı belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:47 Kaynak: İHA

Kayseri, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:27:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Empadansmont Hırsızlarını Kovalamaca Sonucu Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]