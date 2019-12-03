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Jandarma engelli çocukları ağırladı

7 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Jandarma engelli çocukları ağırladı, System.String[]

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türk Telekom Özel Eğitim Merkezi ile Abdülkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim gören 20 engelli öğrenci, jandarma ekiplerince ağırlandı.

Jandarma Özel Harekat timleri ile zırhlı araçların tanıtımının yapıldığı etkinlikte, öğrencilere yönelik köpek gösterisi düzenlendi.

Dadaşlar Şehitliğini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Jandarma, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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