Erciyes Kayak Merkezi'ne giden yollarda da sürücülerin ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık