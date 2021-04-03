Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı bölgelerindeki kara yolu uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Erciyes Kayak Merkezi'ne giden yollarda da sürücülerin ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.
Araçları durduran jandarma, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
Kurallara uymayanlar hakkında tutanak tutuldu.
Kaynak: AA
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