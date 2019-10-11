Son Dakika Haberleri: Jandarma erleri yemin etti
Son Dakika Güncel Jandarma erleri yemin etti

Jandarma erleri yemin etti

59 dakika önce

Burdur'da 19993 tertip jandarma erleri düzenlene törenle yemin etti.

Burdur'da 19993 tertip jandarma erleri düzenlene törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 88 er yemin etti. Şiirlerin okunması ve yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç Milletimizin ve bağımsızlığımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman jandarma teşkilatına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir diye konuştu.

Daha sonra birliğe ilk katılan er ile atış, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere ödülleri verildi. Jandarma Marşı'nın söylenmesi ve geçit töreninin ardından yemin eden erler aileleri ile hasret giderdi.

Jandarma erleri yemin etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
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