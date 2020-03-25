Jandarma evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş taleplerini karşıladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların market alışverişi talebini jandarma ekipleri karşıladı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bu zamana kadar bizler sizlerin sözünü dinledik, şimdi sıra sizde. Lütfen sizler de bu seferlik bizim sözümüzü dinleyin ve evlerinizde kalın. Bu zorlu süreçte bizleri dinleyen ve evlerinden ayrılmayan büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz. #EvdeKal" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda jandarma ekiplerinin evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların siparişlerini evlerine teslim etmesine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.