Jandarma, evden çalınan eşyaları bularak sahibine teslim etti - Son Dakika

Malzemeleri tutanakla Hüseyin G'ye teslim eden jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin G'nin evinin cümle kapısının kilidi kırılarak çalınan 1 plazma televizyon, 250 lira para, 2 çeyrek altın, 1 soğutucu, çok sayıda imitasyon küpe ve bilezik, olayın şüphelisinin adresinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sakçagözü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Atmalı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin G'nin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, bir evden çalınan eşyaları bularak sahibine teslim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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