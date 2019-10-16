Jandarma, evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirdi

BARTIN'da, jandarmanın baskın yaptığı evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirildi.

BARTIN'da, jandarmanın baskın yaptığı evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirildi. Ev sahibi G.A., sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini söyledi. Bartın Kocareis köyünde oturan G.A.'nın evinde tarihi eser olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, mahkemeden alınan arama kararı ile eve baskın yaptı. Evin bahçesinde 44 santimetre yüksekliğinde, 54 santimetre genişliğinde üzeri işlemeli, içi oyuk, sütun başlığı olduğu değerlendirilen tarihi kalıntı bulundu. Bulunan eser Amasra Müzesi'ne teslim edildi. Sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini ileri süren G.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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