Son Dakika Haberleri: Jandarma, evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirdi
Son Dakika Güncel Jandarma, evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirdi

Jandarma, evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirdi

1 saat önce

BARTIN'da, jandarmanın baskın yaptığı evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirildi.

Jandarma, evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirdi, System.String[]

BARTIN'da, jandarmanın baskın yaptığı evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirildi. Ev sahibi G.A., sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini söyledi.

Bartın Kocareis köyünde oturan G.A.'nın evinde tarihi eser olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, mahkemeden alınan arama kararı ile eve baskın yaptı. Evin bahçesinde 44 santimetre yüksekliğinde, 54 santimetre genişliğinde üzeri işlemeli, içi oyuk, sütun başlığı olduğu değerlendirilen tarihi kalıntı bulundu. Bulunan eser Amasra Müzesi'ne teslim edildi. Sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini ileri süren G.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu: Pisliğin içindeyken tek hayvan horozdur
BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını kabul etti! İşte Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar "Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:57:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma, evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]