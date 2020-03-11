Jandarma firari 2 FETÖ üyesini yakaladı - Son Dakika

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan 2 şahıs, jandarma tarafından Kırkağaç'ın Bakır ve Güvendik mahallelerinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır ve Güvendik mahallelerinde haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)' suçundan yakalama kararı bulunan 2 örgüt üyesi, Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA