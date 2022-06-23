İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 farklı suçtan aranan firari şahsı kıskıvrak yakaladı. Uzun süreden beridir firari olan şahsın adresini tespit etmek için istihbari çalışma başlatan ekipler, hükümlünün saklandığı adresi belirledi. Firarinin İslahiye ilçesi Güllühöyük Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan ekipleri adli makamların koordinesinde 2 gün önce operasyon düzenledi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

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