Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı

23.06.2022 15:13

Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan, hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 farklı suçtan aranan firari hükümlü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan, hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 farklı suçtan aranan firari hükümlü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 farklı suçtan aranan firari şahsı kıskıvrak yakaladı. Uzun süreden beridir firari olan şahsın adresini tespit etmek için istihbari çalışma başlatan ekipler, hükümlünün saklandığı adresi belirledi. Firarinin İslahiye ilçesi Güllühöyük Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan ekipleri adli makamların koordinesinde 2 gün önce operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İslahiye Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü cezaevine konuldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

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