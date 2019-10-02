Son Dakika Haberleri: Jandarma "gasp" yalanını ortaya çıkardı
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Jandarma "gasp" yalanını ortaya çıkardı

1 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bıçaklanarak 3 bin lirasının gaspedildiğini iddia eden kişinin yalan söylediği ortaya çıktı.

Jandarma

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bıçaklanarak 3 bin lirasının gaspedildiğini iddia eden kişinin yalan söylediği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karakurt Mahallesi'nde bıçakla yaralanarak 3 bin lirasının gasbedildiğini iddia eden A.G'yi hastanedeki tedavisinin ardından ifadeye çağırdı.

Karakolda çelişkili ifadeler verdiği belirlenen A.G'nin daha sonra gittiği yerler tespit edilerek güvenlik kamerası kayıtları incelendi.


Camiye gittiğini ve ardından karayolunda kar maskeli kişilerce gasbedildiğini ifadesinde söyleyen A.G'nin, incelenen güvenlik kameralarında görülmediği ortaya çıktı.

A.G'nin jandarmaya daha sonra verdiği ikinci ifadesinde borcu olduğu gerekçesiyle gasp yalanını kendisinin planladığını, maket bıçağıyla baldırını kestiğini, ellerini koli bandıyla bağlayıp, ağzını da kapattığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Denizli, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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