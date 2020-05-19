Jandarma, Gençlik meşalesin sevgi evlerinde yaktı - Son Dakika

Jandarma, Gençlik meşalesin sevgi evlerinde yaktı

Çocuk evleri sitesinde Jandarmadan 19 Mayıs şöleni

DÜZCE - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Düzce'de çocuk evleri sitesinde program düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir dizi program düzenledi. Program kapsamında jandarma personelleri ilk olarak Düzce Şehitliğini ziyaret etti. Şehitler için yapılan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Jandarma ekipleri Düzce Fehmi Öney Çocuk Çocuk evleri sitesin ile Merkez Çocuk evleri sitesinde bulunan gençleri ziyaret etti. Ziyaret esnasında sosyal mesafe ve sağlık kurallarına dikkat edilirken, gençlere Türk Bayrağı ile hediyeler verildi. Programda gençlerle birlikte 19 Mayıs marşları ile birlikte coşkulu anlar yaşandı. Saat 19.19'da da sevgi evleri çocukları ile birlikte İstiklal Marşı okunmasının ardından, Jandarma ekipleri konvoy oluşturdu. Evlerinden çıkamayan gençler ve vatandaşlar konvoya büyük destek verdi.