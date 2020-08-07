Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil'den Nevşehir Valiliğine ziyaret - Son Dakika

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Çitil, Nevşehir'deki jandarma birliklerinde incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Valiliği ziyaret eden ve Şeref Defteri'ni imzalayan Çitil, Becel ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Becel, Çitil'e günün anısına yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora takdim etti.

Korgeneral Çitil'e ziyaretinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Albay Ercan Altın eşlik etti.