Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil'den Vali Şentürk'e Ziyaret
13 dakika önce
Bilecik'teki birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla kente gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Vali Bilal Şentürk'e ziyarette bulundu.
Bilecik'teki birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla kente gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Vali Bilal Şentürk'e ziyarette bulundu.
2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut'un da hazır bulunduğu ziyarette Korgeneral Çitil, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Vali Şentürk, Çitil'i Bilecik'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bir süre sohbet etti.
Korgeneral Çitil de Bilecik'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:28 Kaynak: AA
Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu
Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız