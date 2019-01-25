Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil'den Vali Şentürk'e Ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil'den Vali Şentürk'e Ziyaret

13 dakika önce

Bilecik'teki birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla kente gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Vali Bilal Şentürk'e ziyarette bulundu.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil'den Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
Bilecik'teki birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla kente gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Vali Bilal Şentürk'e ziyarette bulundu.


2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut'un da hazır bulunduğu ziyarette Korgeneral Çitil, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.


Vali Şentürk, Çitil'i Bilecik'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bir süre sohbet etti.

Korgeneral Çitil de Bilecik'i ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Musa Çitil, Necati Şentürk, Bilecik, Jandarma, Güncel
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