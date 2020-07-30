Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, Muğla'da - Son Dakika

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik denetimine katıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek için Bodrum Torba uygulama noktasını ziyaret eden Çitil, ekiplerle bir süre sohbet etti.

Korgeneral Çitil, durdurulan sürücü ve yolcuların bayramını kutlayıp onlara karanfil ve şeker ikramında bulundu.

Çitil'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Emniyet Müdür yardımcıları Ali Özher ve Zafer Duymuş, Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan ile İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin de eşlik etti.

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın, Türkiye'nin önemli ve en yoğun trafiğinin olduğu illerden biri olduğunu söyledi.

Kent genelinde 7 bine yakın jandarma ve polisin görev yaptığını belirten Dilberoğlu, il genelinde hemen hemen her noktada trafik ve asayiş uygulamalarının olduğunu aktardı.

"Trafikte üç dört misli artış var"

Halkın güven ve huzur içerisinde bayram tatillerini geçirmesini sağlamak için çalıştıklarını anlatan Dilberoğlu, "Tedbirleri en üst seviyede aldık. Bayram öncesi ve bugün itibarıyla bayram sürecine bakacak olursak, trafikte yaklaşık üç dört misli bir artış var." diye konuştu.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, "emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter de havadan denetimlere destek verdi.

Çitil, daha sonra, Güvercinlik jandarma uygulama noktasını da ziyaret etti.