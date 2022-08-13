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Musa Çitil, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Güney, Emekliye Sevk Edildi - Son Dakika

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