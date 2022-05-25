Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakcı Özbekistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakcı Özbekistan'da temaslarda bulundu

25.05.2022 13:57
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakcı Özbekistan'da temaslarda bulundu

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, Ulusal Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Rustam Corayev ile görüştü.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, Ulusal Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Rustam Corayev ile görüştü.

Orgeneral Çardakcı, Ulusal Muhafızlar Ordusu Merkezi Karargahı'nda Tümgeneral Corayev tarafından karşılandı.

Görüşmede Çardakcı, Türkiye ile Özbekistan'ın, gücünü tarih ve kültür birliğinden alan, kültür bağlarıyla birbirine kenetlenmiş iki dost ülke olduğunu kaydederek, Özbekistan ile ilişkilerini kardeşlik hukukuna dayanan stratejik ortaklık olarak tanımladıklarını belirtti.

"Özbekistan, tarihi mirası, dinamik nüfusu, zengin doğal kaynakları ve stratejik konumu ile Orta Asya'da öncü bir rol oynama potansiyeline sahip bir ülke" diyen Çardakcı, 2018'de taraflar arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının iki kurum arasındaki ilişkilerin hukuki altyapısını oluşturduğunu, bu ziyaretin de taraflar arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Çardakcı, 2022-2023 eğitim döneminde Özbek kursiyerlerin Türkiye'deki eğitim kurumlarında eğitim almaları için gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Corayev de son yıllarda iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe dayalı stratejik iş birliğinin en üst düzeyde gelişmekte olduğunu ifade ederek, bu çerçevede iki ülke arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin de hızla geliştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Özbekistan ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik önemli anlaşmaların imzalandığını anımsatan Corayev, bu çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Ulusal Muhafızlar Ordusu arasındaki ilişkilerin de hızla geliştiğini vurguladı.

Çok sayıda Özbek kursiyerin Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye ve Özbekistan'da düzenlenen farklı eğitim kurslarına katıldığını belirten Corayev, bundan sonra da Özbek kursiyerlerin Türkiye'de düzenlenecek eğitim kurslarına katılacağını aktardı.

Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından Özbek kursiyerlere verilen eğitim seminerlerinin kendileri için çok faydalı olduğunu kaydeden Corayev, eğitim alanındaki desteğinden dolayı Türk tarafına teşekkür etti.

Bugün Özbekistan İçişleri Bakanlığında da temaslarda bulunan Çardakcı, yarın ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından Özbek kursiyerlere verilen eğitim seminerinin kapanış törenine katılacak.

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Kaynak: AA

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