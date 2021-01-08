Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin noktayı koydu: "Bu kış PKK'nın son kışı olacak" - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin noktayı koydu: "Bu kış PKK'nın son kışı olacak"

08.01.2021 15:09

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin noktayı koydu: "Bu kış PKK'nın son kışı olacak" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen 31.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin noktayı koydu: "Bu kış PKK'nın son kışı olacak"

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen 31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temek Kursu mezuniyet töreninde konuşan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, "2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girmeye devam edeceğiz. Bakanım; direktifleriniz doğrultusunda bu kış PKK'nın son kışı olacak. bu başarıyı kazanan, kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen 31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temek Kursu mezuniyet töreninde konuştu. Çetin, "Şanlı Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran, bayrak ve vatan aşkını yüreğine nakşeden, al bayrağı uğruna şehadete yürümekten bir an bile geri durmayan jandarma komandolarımız, vatana göz diken teröristleri inlerinde dahi bulup avlayacak bir şahin gibidirler. Bu şahinler Bakanım, karşınızdadır. Tarihe mal olan kahramanlarımız gibi sizlerin de dağları ve dereler teröristlere dar edeceğinize en kutsal varlığınız olan canınızı yüce millet ve aziz vatan uğruna gerektiğinde seve seve feda edeceğinize inancımız tamdır. İç güvenliğimiz ile toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki en temel unsurlardan biri olan kahraman ve fedakar jandarmamız, vazifesini her şeyin üstünde tutan personeli ile yüce milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın emir, direktif ve himayeleriyle sizin sevk ve idarenizde ve talimatlarınızla ülkemizdeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden terörle mücadeleye devam edecektir. Jandarmamız bugün olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kast edecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıdır. Milletimizin verdiği destek ve dualar gücümüze güç katacaktır. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın hayır dualarıyla, milletimizin sevgi ve desteği ile dağlardaki PKK'lı teröristler başta olmak üzere bütün teröristlere karşı ülkemizin her karış toprağında mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin noktayı koydu: Bu kış PKK'nın son kışı olacak
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin noktayı koydu: Bu kış PKK'nın son kışı olacak
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin noktayı koydu: Bu kış PKK'nın son kışı olacak
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin noktayı koydu: Bu kış PKK'nın son kışı olacak

Süleyman Soylu, Arif Çetin, Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin noktayı koydu: 'Bu kış PKK'nın son kışı olacak' - Son Dakika


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