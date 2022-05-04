Jandarma Genel Komutanı Çetin: "208 bin personelle yollardayız" - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Çetin: "208 bin personelle yollardayız"

04.05.2022 00:57
Jandarma Genel Komutanı Çetin: "208 bin personelle yollardayız"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ramazan Bayramı sürecinde 208 bin personelin görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ramazan Bayramı sürecinde 208 bin personelin görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki polis, jandarma trafik uygulama noktasına gelerek denetimlerde bulunan Orgeneral Arif Çetin, yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Denetim sırasında konuşan Orgeneral Çetin, kazasız, belasız, vukuatsız bir bayram geçirmek için sürücüleri, yolcuları, trafik kuralları yönünden bilinçlendirmek, uyarmak, trafik güvenliğini sağlamak için yaklaşık 208 bin kişi yollarda olduklarını belirterek, "Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde, kazasız, belasız, vukuatsız, trafikte seyahat etmesi, trafik kurallarına uyarak seyahat etmesi için kendilerine buralarda uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle bayram süresince bu bayramda, 'bayramınız kemerli olsun' sloganıyla sürücülerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bütün kontrol ettiğimiz araçlarda sürücülerimizin hepsinin de kurallara uyduğunu gördük" dedi.

"Sürücülerimizin kurallara uyması bizleri mutlu etmiştir"

Vatandaşların emniyet kemeri konusunda bilinçli olduğunu ifade eden Orgeneral Çetin, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın duyarlı olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Burada jandarma ve polis trafik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve malını korumak için yollardayız. Sürücülerimizin dikkati dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek iyi bayramlar diliyorum. Bu Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğundu, bugün ikinci gün olduğu için biraz seyrekleşti. Sürücülerimizin çok iyi bir şekilde trafik işaret ve kurallarına uyması bizleri mutlu etmiştir."

Orgeneral Çetin'e denetimlerde Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Asayiş Başkan Vekili Tuggeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile diğer ilgililer eşlik etti. - ESKİŞEHİR

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Ramazan Bayramı, Arif Çetin, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Genel Komutanı Çetin: '208 bin personelle yollardayız' - Son Dakika


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