Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması

03.05.2022 13:45
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Kazasız, belasız, vukuatsız bir bayram geçirmek için sürücülerimizi, yolcularımızı, trafik kuralları yönünden bilinçlendirmek, uyarmak, trafik güvenliğini sağlamak için yaklaşık 208 bin kişi yollardayız." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Kazasız, belasız, vukuatsız bir bayram geçirmek için sürücülerimizi, yolcularımızı, trafik kuralları yönünden bilinçlendirmek, uyarmak, trafik güvenliğini sağlamak için yaklaşık 208 bin kişi yollardayız." dedi.

Çetin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki polis, jandarma trafik uygulama noktasına gelerek denetimler hakkında bilgi aldı. Yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet eden Çetin, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Orgeneral Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazasız, belasız, vukuatsız bir bayram geçirmek için sürücüleri, yolcuları, trafik kuralları yönünden bilinçlendirmek, uyarmak, trafik güvenliğini sağlamak için yaklaşık 208 bin kişi yollarda olduklarını belirterek, "Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde, kazasız, belasız, vukuatsız, trafikte seyahat etmesi, trafik kurallarına uyarak seyahat etmesi için kendilerine buralarda uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle bayram süresince bu bayramda, 'bayramınız kemerli olsun' sloganıyla sürücülerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bütün kontrol ettiğimiz araçlarda sürücülerimizin hepsinin de kurallara uyduğunu gördük." diye konuştu.

"Sürücülerimizin kurallara uyması bizleri mutlu etmiştir"

Vatandaşların emniyet kemeri konusunda bilinçli olduğunu ifade eden Orgeneral Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın duyarlı olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Burada jandarma ve polis trafik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve malını korumak için yollardayız. Sürücülerimizin dikkati dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek iyi bayramlar diliyorum. Bu Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğundu, bugün ikinci gün olduğu için biraz seyrekleşti. Sürücülerimizin çok iyi bir şekilde trafik işaret ve kurallarına uyması bizleri mutlu etmiştir."

"Emniyet kemerinizi takın. Sürat yapmayın"

Denetim sırasında Orgeneral Çetin, bir sürücü ile yaptığı görüşmede, "Jandarma ve polis olarak Türkiye genelinde binlerce personelimizle sizin söylediğinizi söylüyoruz. Emniyet kemerinizi takın. Sürat yapmayın. Sürücü kardeşimiz çok güzel şeyler söyledi. Hepimiz sizin güvenli seyahatiniz için yollardayız. Kan ve gözyaşı dökmeden bayram geçirmek için sizlerle birlikte trafik işaret ve kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

Orgeneral Çetin'e denetimlerde Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Asayiş Başkan Vekili Tuggeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile diğer ilgililer eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir'de denetimlere katıldı Açıklaması

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Kaynak: AA

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