JANDARMA GENEL KOMUTANI ÇETİN BAYRAMDA 208 BİN PERSONELLE YOLLARDAYIZ - Son Dakika

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ramazan Bayramı sürecinde 208 bin personelin görev yaptığını belirterek, 'Trafik güvenliğini sağlamak için yaklaşık 208 bin kişi yollardayız. Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kazasız, belasız, vukuatsız, trafikte seyahat etmesi, trafik kurallarına uyarak seyahat etmesi için kendilerine buralarda uyarlarda bulunuyoruz' dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ankara'dan helikopterle trafik yoğunluğunu gözledikten sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine geldi. Trafik noktasındaki denetimlere katılan Orgeneral Çetin'i İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy karşıladı. Trafik uygulama noktasında görevli personelle bayramlaşarak sohbet eden Çetin daha sonra trafik uygulamasına katıldı. Durdurulan sürücülere bu yıl 'Bayramınız kemerli olsun' sloganını hatırlatan Çetin, 'Jandarma ve polis olarak Türkiye genelinde binlerce personelimizle sizin söylediğinizi söylüyoruz. Emniyet kemerinizi takın. Sürat yapmayın. Sürücü kardeşimiz çok güzel şeyler söyledi. Hepimiz sizin güvenli seyahatiniz için yollardayız. Kan ve gözyaşı dökmeden bayram geçirmek için sizlerle birlikte trafik işaret ve kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyoruz' dedi.

Trafik noktasına gelen yolcu otobüsüne de binen Orgeneral Çetin, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı. Ramazan Bayramı'nda alınan trafik tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Çetin, 'Bayramda kazasız, belasız, vukuatsız bir bayram geçirmek için sürücülerimizi, yolcularımızı, trafik kuralları yönünden bilinçlendirmek, uyarmak, trafik güvenliğini sağlamak için yaklaşık 208 bin kişi yollardayız. Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kazasız, belasız, vukuatsız, trafikte seyahat etmesi, trafik kurallarına uyarak seyahat etmesi için kendilerine buralarda uyarlarda bulunuyoruz. Özellikle bayram süresince bu bayramda, 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla sürücülerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bütün kontrol ettiğimiz araçlarda sürücülerimiz maşallah hepsinin de kurallara uyduğunu gördük. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça bilinçli. Biz bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Burada jandarma ve polis trafik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve malını korumak için yollardayız. Sürücülerimizin dikkati dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek iyi bayramlar diliyorum. Bu Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğundu, bugün ikinci gün olduğu için biraz seyrekleşti. Sürücülerimizin çok iyi bir şekilde trafik işaret ve kurallarına uyması bizleri mutlu etmiştir? diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e ziyaretinde Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Asayiş Başkan Vekili Tuğgeneral Nail İlbey, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da eşlik etti. Orgeneral Çetin, denetimlerin ardından helikopterle kentten ayrıldı.