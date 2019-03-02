Jandarma Genel Komutanı Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.



Bursa'ya ziyaret için gelen Orgeneral Çetin'i İl Jandarma Komutanı Hasan Koçyiğit karşıladı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgi alan Orgeneral Çetin, daha bir dizi temaslarda bulunduktan sonra şehirden ayrıldı. - BURSA

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