Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailesine ziyaret
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailesine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailesine ziyaret

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın ailesini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Çetin'den şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın ailesini ziyaret etti.

Çetin, ziyarette şehidin babası Hamza Bozbıyık ve diğer aile fertlerine başsağlığı dilediğinde bulundu.

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın bütün milletin evladı olduğunu aktaran Çetin, "83 milyon milletimizin başı sağ olsun. Bu vatan, millet ve bayrak için hayatını feda etmiştir. Şehitlerimiz sayesinde nefes alıyoruz, bu bayrak dalgalanıyor. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizi ne kadar şükran ve minnetle ansak azdır. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

"Bin Çelebi, bin Furkanlar feda olsun"

Şehidin babası Hamza Bozbıyık ise "Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Bayrağımız dalgalansın. Kurban olduğum Allah'ım vatanımıza, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Dirliğimizi, düzenimizi, birliğimizi bozmasın. Bin Çelebi, bin Furkanlar feda olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah Cumhurbaşkanımıza da sabırlar, kolaylıklar versin." dedi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Çetin'e, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de eşlik etti.

Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, 15 Ekim'de Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:02 Kaynak: AA
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