Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Acı Günü

Jandarma
Genel Komutanı Arif Çetin
'in kayınvalidesinin cenazesi, Tokat
'ın Niksar
ilçesinde defnedildi.
Çetin'in Ankara
'da vefat eden kayınvalidesi Sabire Atakan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine getirildi.
Ulu Cami'de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Atakan'ın cenazesi, Melik Ahmet
Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Jandarma Genel Komutanı Çetin ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tokat Valisi Ozan Balcı
, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın
Turhan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.