Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Acı Günü

Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Acı Günü

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in kayınvalidesinin cenazesi, Tokat'ın Niksar ilçesinde defnedildi.

Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Acı Günü, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in kayınvalidesinin cenazesi, Tokat'ın Niksar ilçesinde defnedildi.

Çetin'in Ankara'da vefat eden kayınvalidesi Sabire Atakan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine getirildi.

Ulu Cami'de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Atakan'ın cenazesi, Melik Ahmet Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Jandarma Genel Komutanı Çetin ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Arif Çetin, Niksar, Tokat, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismar Skandalını Ortaya Çıkardı Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı

Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:09:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]