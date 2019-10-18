Jandarma Genel Komutanı Çetin Kırıkkale'de

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Sezer ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Çetin, Kırıkkale'de, memleketinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, bugün kısa süre önce atanan İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Kırıkkale'de Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bir birliğin kurulma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Çetin, "Bazı proje çalışmaları var. Tesis ve depoların inşaatıyla ilgili çalışmalarımız var. Bugün ilgili arkadaşları zaten bu maksatla getirdim. Bu konuda devletimizin imkanları çerçevesinde planlamalarımız devam ediyor. Bir problem yok." dedi.

Çetin, bir gazetecinin Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Biz Jandarma Genel Komutanlığıyız. Biliyorsunuz Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlı. Biz Türkiye'mizin toprakları içerisinde kahraman jandarmamız ve polisimizle, yüce milletimizin desteği ve hayır dualarıyla yurt içinde emniyet ve asayişi sağlıyoruz. Bahsettiğiniz konu sınır ötesi olduğu için tamamen Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluk alanı. Benim bu konuyla ilgili yorum yapmam uygun olmaz. Bu konu hükümetimizin, devletimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın, ilgili devlet büyüklerimizin emir ve komutasında yürüyen bir konu."