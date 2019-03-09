Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Çetin Muş'ta

Jandarma Genel Komutanı Çetin Muş'ta

45 dakika önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Çetin Muş'ta, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar, Muş Garnizon Komutanı P. Albay Atilla Terzioğlu ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Vali Gündüzöz, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Vali Gündüzöz, Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyetle Muş ve bölge hakkında konuştu. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:18 Kaynak: İHA

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