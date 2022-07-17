Durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan Çetin, çocuk yolculara oyuncak hediye etti. Bir yolcu otobüsünde de yolcularla sohbet eden Orgeneral Çetin, emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › JANDARMA GENEL KOMUTANI ÇETİN, TOSYA'DA TRAFİK DENETİMİNE KATILDI - Son Dakika

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