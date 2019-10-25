Ziyarette Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile Hatay Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin de yer aldı.

Orgeneral Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Hatay Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Çetin valilik ziyaret defterini imzaladıktan sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan 'dan brifing aldı.

HATAY - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hatay'a geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Hatay Valiliğini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Hatay 'da

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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