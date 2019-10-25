Jandarma Genel Komutanı Hatay'da
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Jandarma Genel Komutanı Hatay'da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Hatay Valiliğini ziyaret ettiHATAY - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hatay'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanı Hatay'da
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Hatay Valiliğini ziyaret etti
HATAY - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hatay'a geldi.
Orgeneral Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Hatay Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Çetin valilik ziyaret defterini imzaladıktan sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan brifing aldı.
Ziyarette Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile Hatay Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin de yer aldı.
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