Org. Arif Çetin: "PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu" - Son Dakika
Üye Girişi

Org. Arif Çetin: "PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu"

19.07.2022 22:43
Org. Arif Çetin: "PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı, yok edildi" dedi.

Giresun ziyaretleri dahilinde ilk olarak Giresun Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin daha sonra Doğu Karadeniz Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç'i ziyaret ederek sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığında Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Necati Selvitop ve işadamlarını da kabul eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin burada Karadeniz kırsalındaki terör unsurlarının yok edildiğini söyledi. Orgeneral Çetin, yaptığı konuşmasında, "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı, yok edildi. Daha önce Giresun ziyaretimizde Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir araya geldiğimizde Karadeniz kırsalında terör unsurlarını yok edeceğimizi söylemiştik ve bunu gerçekleştirdik. Ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği, sevgisi ve güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz ülkemizin her karış toprağında devam edecektir" diye konuştu.

(Ahmet Bilge/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Karadeniz'in geçiş güzergahında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den inceleme Son dakika haberi | Karadeniz'in geçiş güzergahında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den inceleme MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Org. Arif Çetin: 'PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 23:09:16. #1.12#
SON DAKİKA: Org. Arif Çetin: "PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement