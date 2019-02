Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Açıklaması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yüzde 68 seviyesinde olan profesyonel personel sayısının 2024 yılına kadar yüzde yüz seviyesine ulaşacağını söyledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 27. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Asayiş Branşı Uzman Erbaş kursları kapanış töreni yapıldı.



2 bin 493 personelin mezun olduğu etkinlik Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in askeri ve halkı selamlamasıyla başladı.



Programda konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleriyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kesintisiz devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmamasını belirtti.



"Terör örgütünün tüm inlerine girildi ve diz çöktürülmüştür"



Orgeneral Çetin, "Vatan toprağının her karışı bizim namusumuzdur. Ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği, sevgisi ve güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz, Gabar'da, Cudi'de, Bestedereler'de Ağrı'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da Tunceli'de ülkemizin her karşın devam edecektir. Jandarma Teşkilatı binlerce şehit vererek bu mücadele devam ediyor. Terör örgütünün tüm inlerine girildi ve diz çöktürülmüştür.



"Korku ve panik, çözülme başlamıştır.



Orgeneral Arif Çetin, yurt içinde 3-4 binleri bulan PKK terör örgütünün, 700 rakamlarının altına düştüğünü de ifade ederek, " Son 35 senede en düşük sayıya inmişlerdir. Korku ve panik, çözülme başlamıştır. PKK'dan kaçışlar artmıştır. PKK terör örgütüne bir ayda 100-150 kişi katılırken, bir yılda 130 kişi katılmıştır. Bir ayda da 7-8 kişi katılmaktadır. Artık katılımlar da durmuştur. İşte bu zaferi sağlayan bu kahraman gençlerdir. Onlarla ne kadar gurur, onur duysanız azdır." diye konuştu.



"2014 yılına kadar personel sayımız yüzde 100 profesyonel olacaktır"



Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2013 yılından bu yana profesyonelleşmeyi hızlandırdığını aktaran Çetin şunları söyledi:



"2013 yılında yüzde 32 olan profesyonel personel sayımız, bugün itibarıyla yüzde 68'e çıkmıştır. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığına doğrudan bağlanan jandarma teşkilatı, sür'atle kendini geliştirmeye ve güçlenmeye devam etmiş, her yıl yaklaşık 20-25 bin personel alarak gücüne güç katmaktadır. 2024 yılına kadar personel sayımız, yüzde 100 profesyonel olacaktır. Milletine, vatandaşına daha çağdaş ve modern taktikleri ile hizmet yarışında caydırıcı, saygın, güvenilir ve etkin bir şekilde modern silah, araç ve malzemelerle hizmet yapmanın azim ve gayreti içerisindeyiz"



Kurslarda başarılı olan uzman erbaşlara Orgeneral Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ve 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak tarafından belgeleri verildi.



Kursa katılan uzman erbaşların hazırladığı gösteri ise izleyenler tarafından dakikalarca alkışlanırken, vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.



Tören geçişinin ardından Uzman erbaşların aileleriyle buluşmaları duygusal anlara sahne oldu. - KARABÜK

