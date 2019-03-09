Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bitlis'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bitlis'te

37 dakika önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet ile birlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bitlis'te, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet ile birlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Bölge gezisi kapsamında Bitlis'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile birlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Çağatay gelen heyeti Bitlis Valiliği önünde Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte karşıladı. Girişte hatıra fotoğrafı çeken Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Valilik ziyaretçi defterini imzaladı. Bir süre Valilik makamında toplantı yapan heyet daha sonra İ Jandarma Komutanlığına geçerek öğlen yemeğine katıldı. Heyet helikopterle Muş'a hareket etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:47 Kaynak: İHA

Van, Arif Çetin, Jandarma, Bitlis, Güncel
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