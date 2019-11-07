Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Erzincan'da
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Erzincan'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Erzincan'da

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzincan'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Erzincan'da, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzincan'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Okyar ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altındaş ile Erzincan Valiliğini ziyaret eden Çetin, Vali Ali Arslantaş ile bir süre görüştü. Arslantaş, şeref defterini imzalayan Çetin'e, bakır tabak hediye etti.

Arif Çetin, ardından sırasıyla 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altındaş ve Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy'ı makamında ziyaret etti.

Beraberindekilerle merkeze bağlı Yaylabaşı Karakolu'na geçen Çetin, Mehmetçik ile bir süre sohbet ederek karakolun sorumluluk alanı ile ilgili brifing aldı.

Çağlayan kara yolundaki polis uygulama noktasını da ziyaret eden Çetin, helikopterle Refahiye ilçesine geçerek burada yapımı devam eden Jandarma Komando Tabur Komutanlığı hizmet binası ile lojman ve tesis inşaatını inceleyecek.

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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