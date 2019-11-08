Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti.


Askeri birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti. Orgeneral Çetin, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Cüneyt Epcim tarafından karşılandı. Valilik girişinde vatandaşları selamlayan Orgeneral Çetin ziyareti anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.


Orgeneral Çetin daha sonra Vali Epcim ile makamında bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. Temmuz ayında göreve başlayan Vali Epcim'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Orgeneral Çetin, başarı temennisinde bulundu. Burada Bayburt'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu da belirten Orgeneral Çetin, Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.


Vali Epcim ise Orgeneral Çetin'i Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydederek teşekkürlerini bildirdi.


Ziyarette Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç yer aldı. - BAYBURT

Bayburt Valiliği, Arif Çetin, Jandarma, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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