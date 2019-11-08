Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Gümüşhane'de
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Gümüşhane'de

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Gümüşhane'de

7 saat önce

Askeri birliklerde denetlemede bulunmak üzere Gümüşhane'ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Gümüşhane'de, System.String[]

Askeri birliklerde denetlemede bulunmak üzere Gümüşhane'ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti.

Orgeneral Çetin'i, Gümüşhane Valiliği'ne gelişinde Vali Kamuran Taşbilek karşıladı. Valilik girişinde öğrencilerce çiçek takim edilen Çetin, ziyareti anısına valilik salonundaki şeref defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, günün anısına Çetin'e Karaca Mağarası rölyefi takdim etti.

Çetin ise Vali Taşbilek'e Jandarma Genel Komutanlığı şilti hediye etti.

Valilik ziyaretinin ardından Orgeneral Arif Çetin, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'ı da ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek denetlemelerde bulunan Çetin, daha sonra Giresun'a hareket etti.

Ziyarette Çetin'e Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdülkadir Seri ve askeri yetkililer eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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